В ЗАГСе назвали средний возраст рязанских женихов и невест

Согласно статистике, средний возраст мужчин, вступающих в брак — 33 года, женщин — 31 год. Самым пожилым женихом в этом году стал 85-летний рязанец, а самой пожилой невесте было 75 лет.

В ЗАГСе назвали средний возраст рязанских женихов и невест. Статистику опубликовала пресс-служба главного управления регионального ЗАГСа.

Согласно статистике, средний возраст мужчин, вступающих в брак — 33 года, женщин — 31 год. Самым пожилым женихом в этом году стал 85-летний рязанец, а самой пожилой невесте было 75 лет.

Всего в Рязанской области в этом году с января по октябрь заключено 2 872 брака.