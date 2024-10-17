В Ярославской области мальчик упал в обморок и 67 минут умирал на руках у врачей

В Ярославской области мальчик упал в обморок и 67 минут умирал на руках у врачей. Об этом сообщило издание 76.RU.

Трехлетнему мальчику на четвертый день после рождения поставили диагноз — «синдром гипоплазии левых отделов сердца». Его прикрепили к клинике в Петербурге. Там ребенку делали много операций.

В августе 2024 года мать с ребенком вернулись из Санкт-Петербурга после очередного обследования. Отмечается, что мальчику становилось лучше, врачи заметили положительную динамику.

Однако ребенок начал иногда падать в обмороки. Они были нечастыми — в основном когда мальчик начинал плакать навзрыд или сильно нервничал. Родители обратились к врачам, те сказали, что «ничего серьезного, такое бывает».

По данным издания, 11 августа 2024 года ребенок смотрел мультики и потерял сознание. Женщина пыталась привести в чувства малыша, но не смогла и вызвала скорую помощь.

«Бригада приехала где-то через 13 минут. Пришла не врач, а просто фельдшер без врача. Хотя, когда я вызывала, я предупреждала, что у меня ребенок-сердечник. Когда я вызываю, я всегда говорю, что у него порок сердца. Приехала обычная скорая, не реанимобиль», — рассказала женщина изданию.

Отец мальчика погрузил его в машину скорой. По словам матери ребенка, медики не пытались привести его в сознание. Кроме того, по ее словам, когда приехали в реанимацию Ростовской ЦРБ Ярославской области, врачи пациента не ждали.

«[Папа мальчика] сам бежал. Он говорит: „Я забежал, он [ребенок] в пледе. Я бегу, а там стоят медработники, я им кричу: „Показывайте, где реанимация? Куда мне?“ Они показали рукой, что на втором этаже“. [Отец мальчика] стучал туда минут 5-8, ему двери-то не открывали. Потом ему открыли двери, показали, мол, заноси ребенка. Сказали положить на кушетку. После этого он вышел», — рассказала изданию бабушка мальчика.

Отмечается, что пока отец ребенка метался по больнице с умирающим мальчиком на руках, Мария вместе с фельдшером скорой заполняла документы. Однако никто не думал о трагических последствиях.

После смерти ребенка родители мальчика не искали виноватых, а списали все на стечение обстоятельств. Но потом стали появляться вопросы.

По данным издания, когда семья получила заключение о смерти, выяснилось, что после обморока ребенок прожил больше часа. По расчетам матери умершего мальчика, в тот момент, когда врач вышла с соболезнованиями, сердце ее сына еще билось.

«Ребенок в морге даже синий не был. Только конечности и кончики ушек немного. Я позвонила знакомой, которая учится на кардиолога. Она сказала, что, скорее всего, упала сатурация, ребенку надо было дать кислород и просто откачать», — рассказала бабушка мальчика.

Мать ребенка задала волнующие вопросы главному врачу Ростовской ЦРБ. Она спросила, почему на вызов приехала скорая без врача и на каком основании ребенку не дали кислород, а также по какой причине мальчика не отправили санавиацией в Ярославскую областную детскую больницу.

«Она говорила, что было поздно что-либо предпринимать. Постоянно отвечала: „А от меня вы что хотите?“ Она сказала, что собирала консилиум с врачами, но при этом спрашивала у медсестры, кто дежурил в ту смену. Не знала фамилию реаниматолога. Как можно было проводить консилиум, не зная, кто работал в тот день?» — задается вопросами мама мальчика.

Отмечается, что в разговоре с корреспондентом 76.RU один из лечащих врачей говорил иными словами. Он отказался от расширенного комментария, пояснив, что случай ребенка был сложным и искать виноватых в ситуации бессмысленно. В минздраве Ярославской области на запрос издания ответили, что нарушений не установлено.

Однако, как пишет издание, родные ребенка уверены, что мальчика можно было спасти.

«67 минут у них ребенок умирал. Я, когда на второй день пришла в морг, попросила: „Покажите мне ребенка“. Меня привели, он был закутан в плед, лежал калачиком, видимо, как сын его положил, так он лежал. Руки согнуты. В памперсе, футболке. Я говорю: „А как вы его реанимировали?“ Ни следов уколов, ничего», — рассказала бабушка мальчика.

По данным издания, мать мальчика хочет добиться справедливости. Она выложила пост в местный паблик, где рассказала о своей истории.

Справка от издания:

Синдром гипоплазии левых отделов сердца (СГЛС или СГЛОС) — это врожденный порок сердца (ВПС), который влияет на нормальный кровоток через сердце. Он характеризуется критическим недоразвитием левых отделов сердца.