В Сасове заметили детей, играющих в «газовой клетке»

По словам очевидицы, когда она начала грозить детям полицией, ее «обложили» матом и ушли.

В Сасове заметили детей, играющих в «газовой клетке». Видео опубликовали в паблике «Мое Сасово».

«Сегодня наблюдали, как чьи-то дети лазили в клетке. Открыли калитку и спокойно вошли. Притащили туда пакет и мешки с вещами. Замок в клетке взломан. Куда смотрит управляющая организация?» — написала очевидица.

По ее словам, когда она начала грозить детям полицией, ее «обложили» матом и ушли.