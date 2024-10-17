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В Сасове заметили детей, играющих в «газовой клетке»
По словам очевидицы, когда она начала грозить детям полицией, ее «обложили» матом и ушли.

В Сасове заметили детей, играющих в «газовой клетке». Видео опубликовали в паблике «Мое Сасово».

«Сегодня наблюдали, как чьи-то дети лазили в клетке. Открыли калитку и спокойно вошли. Притащили туда пакет и мешки с вещами. Замок в клетке взломан. Куда смотрит управляющая организация?» — написала очевидица.

По ее словам, когда она начала грозить детям полицией, ее «обложили» матом и ушли.