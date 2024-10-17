В Рязанском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства

Заболевание зафиксировали в деревне Матвеевка Окского сельского поселения на территории личного подворья.

В Рязанском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на постановление губернатора Павла Малкова.

Заболевание зафиксировали в деревне Матвеевка Окского сельского поселения на территории личного подворья. Местным жителям запрещено организовывать ярмарки и другие мероприятия, связанные со скоплением животных, ввозить и вывозить скот и питомцев. Меры будут действовать два месяца.

Главе администрации Рязанского района рекомендуется обеспечить отлов бездомных животных, их изолированное содержание и вакцинацию.