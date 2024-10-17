В рязанской спортшколе на освещение стадиона «Локомотив» выделили 19,9 миллиона

Согласно документам, подрядчик демонтирует существующие галогенные прожекторы. После установит 42 светодиодных прожектора на шести 25-метровых мачтах.

В рязанской спортшколе «Золотые купола» на работы по освещению стадиона «Локомотив» выделили 19 миллионов 944 тысячи 540 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик демонтирует существующие галогенные прожекторы. После установит 42 светодиодных прожектора на шести 25-метровых мачтах.

Отмечается, что подрядчик должен использовать прожекторы VARTON AirQub Sport 850 Вт 4000 K, которые могут быть заменены на продукцию фирм «Световые технологии», GALAD или «Велар».

Срок исполнения контракта — по 31 июля 2025 года.

Фото — сервис «2ГИС», каталог светильников.