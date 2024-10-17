Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
Сбт, 19
ЦБ USD 97.26 0.25 17/10
ЦБ EUR 106.08 0.4 17/10
Нал. USD 95.50 / 96.55 17/10 17:25
Нал. EUR 104.45 / 105.25 17/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
2 991
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
14 054
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
36 869
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
25 063
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В рязанской спортшколе на освещение стадиона «Локомотив» выделили 19,9 миллиона
Согласно документам, подрядчик демонтирует существующие галогенные прожекторы. После установит 42 светодиодных прожектора на шести 25-метровых мачтах.

В рязанской спортшколе «Золотые купола» на работы по освещению стадиона «Локомотив» выделили 19 миллионов 944 тысячи 540 рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчик демонтирует существующие галогенные прожекторы. После установит 42 светодиодных прожектора на шести 25-метровых мачтах.

Отмечается, что подрядчик должен использовать прожекторы VARTON AirQub Sport 850 Вт 4000 K, которые могут быть заменены на продукцию фирм «Световые технологии», GALAD или «Велар».

Срок исполнения контракта — по 31 июля 2025 года.

Фото — сервис «2ГИС», каталог светильников.