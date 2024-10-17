В Рязанской области пропал 34-летний мужчина

Местонахождение Юрия Васина неизвестно с 16 октября 2024 года.

В селе Поляны Рязанского района пропал 34-летний Юрий Васин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.

Местонахождение мужчины неизвестно с 16 октября 2024 года.

Приметы: рост — 165 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — черные с залысинами, глаза — зеленые.

Одежда: черная куртка, черная толстовка с капюшоном, черные штаны, белые кроссовки.