В Рязанской области пропал 34-летний мужчина
Местонахождение Юрия Васина неизвестно с 16 октября 2024 года.
В селе Поляны Рязанского района пропал 34-летний Юрий Васин. Об этом сообщил ПСО «ЛизаАлерт» в своем Telegram-канале.
Местонахождение мужчины неизвестно с 16 октября 2024 года.
Приметы: рост — 165 сантиметров, телосложение — худощавое, волосы — черные с залысинами, глаза — зеленые.
Одежда: черная куртка, черная толстовка с капюшоном, черные штаны, белые кроссовки.
Поисковики просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефонам: 112;