В Рязанской области поймали туляков за серию квартирных краж

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области поймали туляков за серию квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратились 64-летняя и 71-летний жители Рязани, которые лишились денег после прихода «работников газовой службы».

Два аналогичных факта зафиксировали в области. Так, у 63-летнего жителя Скопина похитили 240 тысяч рублей.

Жительница деревни Безлычное Михайловского района сама отдала «газовикам» 10 тысяч рублей в качестве аванса за будущие работы по замене оборудования.

Преступников задержали.

Возбуждено уголовное дело.