В Рязанской области отменили особый противопожарный режим
Напомним, данный режим действовал в регионе с 15 мая. Его отменили в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.
В Рязанской области отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление 17 октября подписал губернатор Павел Малков.
Отмечается, что особый противопожарный режим отменили в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.
Напомним, данный режим действовал в регионе с 15 мая.