В Рязани сотрудники ФСБ задержали хакера

Ему грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В Рязани сотрудники ФСБ задержали хакера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По данным силовиков, мужчина с использованием специализированных компьютерных программ, предназначенных для обхода средств защиты компьютерной информации, получал незаконный доступ к Интернет-ресурсам в целях сбора сведений и персональных данных.

Ему грозит до четырех лет тюрьмы и штраф в размере до двухсот тысяч рублей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.