В Рязани после вмешательства прокуратуры в одном из домов включили отопление

В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП РМПТС внесли представление, отопление включили.

В Рязани после вмешательства прокуратуры в доме на улице Строителей включили отопление. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа в своем Telegram-канале.

Прокуратурой Железнодорожного района города Рязани проведена проверка из-за отсутствия отопления в жилом доме на улице Строителей. Обращения поступили и на горячую линию прокуратуры области.

В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП РМПТС внесли представление, отопление в доме включили.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области