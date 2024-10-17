В Рязани после вмешательства прокуратуры в одном из домов включили отопление
В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП РМПТС внесли представление, отопление включили.
В Рязани после вмешательства прокуратуры в доме на улице Строителей включили отопление. Об этом
Прокуратурой Железнодорожного района города Рязани проведена проверка из-за отсутствия отопления в жилом доме на улице Строителей. Обращения поступили и на горячую линию прокуратуры области.
В связи с выявленными нарушениями руководителю МУП РМПТС внесли представление, отопление в доме включили.
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области