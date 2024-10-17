В Рязани отменят две пригородные электрички с 27 октября

Корректировки связаны с окончанием дачного сезона.

В Рязани отменят две пригородные электрички с 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Отмечается, что с 27 октября электропоезда перейдут на зимний график движения. Корректировки связаны с окончанием дачного сезона.

По данным компании, из расписания по выходным дням пропадут два поезда:

№ 6016 В Голутвин — Рязань-1;

№ 6007 В Рязань-1 — Голутвин.

Кроме того, в эти дни появятся дополнительные электрички «Рязань — Рыбное» и обратно.