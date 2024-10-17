В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии

Ведутся ремонтные работы.

В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии. Об этом сообщили в горсетях.

Света нет по следующим адресам:

ул. Ленинского комсомола;

ул. Стройкова;

ул. Татарская;

ул. МОГЭС;

ул. Пушкина;

ул. 1-я Железнодорожная;

ул. 2-я Железнодорожная;

1-й Осенний переулок;

ул. Гагарина;

Первомайский проспект;

ул. 1-я Линия;

ул. 2-я Линия;

ул. Семена Середы;

ул. Высоковольтная;

ул. Чкалова;

ул. Весенняя;

ул. Введенская;

Спортивный переулок;

ул. Полевая;

ул. Кудрявцева;

ул. Свободы;

ул. Есенина;

ул. Яхонтова;

ул. Чапаева;

Скорбященский проезд;

пл. Мичурина;

Ведутся ремонтные работы.