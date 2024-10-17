В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии
Ведутся ремонтные работы.
В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии. Об этом сообщили в горсетях.
Света нет по следующим адресам:
- ул. Ленинского комсомола;
- ул. Стройкова;
- ул. Татарская;
- ул. МОГЭС;
- ул. Пушкина;
- ул. 1-я Железнодорожная;
- ул. 2-я Железнодорожная;
- 1-й Осенний переулок;
- ул. Гагарина;
- Первомайский проспект;
- ул. 1-я Линия;
- ул. 2-я Линия;
- ул. Семена Середы;
- ул. Высоковольтная;
- ул. Чкалова;
- ул. Весенняя;
- ул. Введенская;
- Спортивный переулок;
- ул. Полевая;
- ул. Кудрявцева;
- ул. Свободы;
- ул. Есенина;
- ул. Яхонтова;
- ул. Чапаева;
- Скорбященский проезд;
- пл. Мичурина;
Ведутся ремонтные работы.