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В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии
Ведутся ремонтные работы.

В Рязани обесточены более 25 улиц из-за аварии. Об этом сообщили в горсетях.

Света нет по следующим адресам:

  • ул. Ленинского комсомола;
  • ул. Стройкова;
  • ул. Татарская;
  • ул. МОГЭС;
  • ул. Пушкина;
  • ул. 1-я Железнодорожная;
  • ул. 2-я Железнодорожная;
  • 1-й Осенний переулок;
  • ул. Гагарина;
  • Первомайский проспект;
  • ул. 1-я Линия;
  • ул. 2-я Линия;
  • ул. Семена Середы;
  • ул. Высоковольтная;
  • ул. Чкалова;
  • ул. Весенняя;
  • ул. Введенская;
  • Спортивный переулок;
  • ул. Полевая;
  • ул. Кудрявцева;
  • ул. Свободы;
  • ул. Есенина;
  • ул. Яхонтова;
  • ул. Чапаева;
  • Скорбященский проезд;
  • пл. Мичурина;

Ведутся ремонтные работы.