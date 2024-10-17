В России предложили запретить использовать приложение SpeedTest

Речь идет о популярном американском измерителе скорости интернета.

В России предложили запретить использовать приложение SpeedTest. Об этом пишет Газета.Ru.

Речь идет о популярном американском измерителе скорости интернета.

В Госдуме и ФСБ поддержали соответствующее предложение Международной академии связи.

Компания Ookla, которой принадлежит сервис, делится информацией о сетях связи, на которых работает, с иностранными спецслужбами, что повышает риск кибератак, полагают эксперты.

Одним из тех, кто поддержал идею запрета SpeedTest, стал зампред Госдумы Петр Толстой.

«В условиях СВО потенциально вредоносного программного обеспечения на сетях российских телеком-операторов не должно быть в принципе», — заявил он.