В России хотят запретить использовать любые устройства, отвлекающие водителя

Это могут быть планшеты, различные мультимедийные устройства и даже электронные сигареты.

В России хотят запретить использовать любые устройства, отвлекающие водителя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе России Илью Зотова.

Соответствующий запрет могут внести в ПДД. Он предусматривает использование различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание.

Это могут быть планшеты, различные мультимедийные устройства и даже электронные сигареты.

Штрафовать за нарушения хотят с помощью умных камер.

Проект отправят на рассмотрение в правительство.