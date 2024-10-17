В России хотят запретить использовать любые устройства, отвлекающие водителя
Это могут быть планшеты, различные мультимедийные устройства и даже электронные сигареты.
В России хотят запретить использовать любые устройства, отвлекающие водителя. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе России Илью Зотова.
Соответствующий запрет могут внести в ПДД. Он предусматривает использование различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание.
Это могут быть планшеты, различные мультимедийные устройства и даже электронные сигареты.
Штрафовать за нарушения хотят с помощью умных камер.
Проект отправят на рассмотрение в правительство.