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В Новомичуринске пропал 11-летний Михаил Антипов
16 октября, в 17:30 мальчик ушел из дома и не вернулся.

В Новомичуринске пропал 11-летний Михаил Антипов. Об этом сообщил Telegram-канал «Пронская газета».

17 октября в 3:20 в пронскую полицию обратился отец ребенка, 2013 года рождения. Он сообщил, что 16 октября, в 17:30 мальчик ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшего: на вид 12-13 лет, рост 150-160 см, плотного телосложения, волосы светло-русые, коротко стриженые, глаза серые.

Одет в камуфляжную куртку черно-коричневого цвета, темно-синие брюки и серые кроссовки.

Любую информацию о мальчике просят сообщать в дежурную часть по номерам 02, 102 или 112.