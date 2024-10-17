В Минтруде предложили ввести добровольные соцвзносы для самозанятых
Отмечается, что программу хотят запустить с 2026 года на ежемесячной основе.
Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что программу хотят запустить с 2026 года на ежемесячной основе.
Страховым случаем предлагается считать временную нетрудоспособность из-за заболевания или травмы, а также уход за больным членом семьи, карантин, лечение в стационаре и санаториях после оказания медпомощи.