В Минтруде предложили ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

Отмечается, что программу хотят запустить с 2026 года на ежемесячной основе.

Минтруд предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что программу хотят запустить с 2026 года на ежемесячной основе.

Страховым случаем предлагается считать временную нетрудоспособность из-за заболевания или травмы, а также уход за больным членом семьи, карантин, лечение в стационаре и санаториях после оказания медпомощи.