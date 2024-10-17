В Иванове водитель на BMW насмерть сбил преподавателя

В центре Иванова 22-летний молодой человек за рулем BMW на пешеходном переходе сбил 50-летнюю женщину. Об этом сообщили в группе «Плохие новости» во «ВКонтакте».

ДТП произошло еще 9 октября. Отмечается, что женщину после аварии с множественными травмами госпитализировали в областную клиническую больницу. Она находилась в тяжелом состоянии.

Пострадавшей оказалась психололог из лицея № 21. По данным канала, женщина в четверг, 16 октября, скончалась в больнице.

Уточняется, что водителя BMW неоднократно привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

«Причем вел себя цинично, отказывался выполнять указания сотрудников ГИБДД. Его часто замечали в моменты дрифта на улицах областного центра», — отметили в посте.