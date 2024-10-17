В Госдуме предложили выплачивать беременным студенткам пособия в размере МРОТ

По словам депутатов, размер стипендии в отечественных учебных заведениях не соответствует потребностям будущих матерей.

В Госдуме предложили выплачивать беременным студенткам пособия в размере МРОТ. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Яну Лантратову.

По ее словам, размер стипендии в отечественных учебных заведениях не соответствует потребностям будущих матерей. А низкий нестабильный доход и тяжелое материальное положение могут спровоцировать девушек на решение отказаться от рождения ребенка.