В Госдуме предложили ввести единый стандарт при организации квестов

Отмечается, что ГОСТ должен включать в себя обязательную сертификацию персонала с проверкой его квалификации. Также нужны единые требования к безопасности участников, включая оборудование и помещение.

В Госдуме предложили ввести единый стандарт при организации квестов для всех возрастов. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутатов.

Причиной ужесточения мер безопасности стали участившиеся несчастные случаи на играх.

Отмечается, что ГОСТ должен включать в себя обязательную сертификацию персонала с проверкой его квалификации. Также нужны единые требования к безопасности участников, включая оборудование и помещение.

Кроме того, необходимо ввести возрастной ценз.