В Госдуме предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов-одиночек

По данным авторов, если мужчины воспитывают трех, четырех, пять и более детей, то им надо выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно.

В Госдуме предложили досрочно отправлять на пенсию многодетных отцов-одиночек. Об этом пишет Газета.RU.

По данным авторов, если мужчины воспитывают трех, четырех, пять и более детей, то им надо выходить на пенсию в 62, 61 и 55 лет соответственно.

Такой мужчина должен иметь 15 лет трудового стажа и уход за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.