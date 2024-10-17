В Германии предложили выдвинуть России ультиматум для прекращения огня

Лидер главной оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц предложил выдвинуть России ультиматум, при котором, если РФ в течении 24 часов не прекратит боевые действия, с Украины снимут ограничения на дальность оружия.