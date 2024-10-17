В ФРГ усомнились в реалистичности «плана победы» Зеленского

Отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире.

В ФРГ усомнились в реалистичности «плана победы» Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «RND».

"Так называемый план победы Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как и Украина далека от победы", — говорится в публикации.

Отмечается, что НАТО может пригласить в состав только ту страну, которая живет в мире. Кроме того, Североатлантический альянс и Европа не станут сбивать российские беспилотники, поэтому план украинского лидера имеет мало шансов на реализацию.

В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.

Напомним, 16 октября Зеленский выступил в Раде и представил свой «План победы»