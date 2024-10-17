В Челябинской области настоятель храма убил мужчину

В Челябинской области настоятель храма убил мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери выпивал с супругом работницы ГОУ СОШ села Губернское. Между мужчинами произошла ссора и драка, в ходе которой приятель священника скончался.

Ранее священник был актером мим-театра «Проспект». Когда «Проспект» распался, ушел работать на завод. А потом стал связенником

«Я 40 лет провел в городе и, когда стал настоятелем сельского храма, быстро понял смысл поговорки «чихнешь в одном конце деревни, а в другом тебе скажут «будь здоров». Со священника больший спрос. Но не многие понимают, что священник — такой же спасающийся человек со своими недостатками», — заявлял настоятель с одном из интервью.