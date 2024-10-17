Управление соцзащиты обязали выплатить рязанцу-участнику СВО матпомощь по ранению

Установлено, что заявитель обратился в «Управление социальной защиты населения Рязанской области» для оказания ему адресной материальной помощи в связи с ранением, полученным в зоне СВО. Однако в получении средств ему отказали в связи с тем, что на момент ранения он не имел регистрации в Рязанской области.

Управление соцзащиты обязали выплатить рязанцу-участнику СВО матпомощь по ранению. Об этом сообщила прокуратура региона.

Установлено, что заявитель обратился в «Управление социальной защиты населения Рязанской области» для оказания ему адресной материальной помощи в связи с ранением, полученным в зоне СВО.

Однако в получении средств ему отказали в связи с тем, что на момент ранения он не имел регистрации в Рязанской области.

Прокуратура нашла нарушения прав заявителя и обратилась в суд.

Суд обязал предоставить участнику СВО адресную материальную помощь в размере 500 тысяч рублей.

Решение в законную силу не вступило.