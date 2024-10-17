ТКР: благоустройство Лыбедского бульвара на участке от цирка до Кремля выполнено на 80%
Работы планируют закончить в декабре.
Благоустройство Лыбедского бульвара на участке от цирка до Кремля выполнено на 80%. Об этом сообщает ТКР.
По данным канала, сейчас идет озеленение территории, растения образуют на бульваре зеленый коридор.
!Будет отреставрирована лестница с улицы Новослободской, готовится основание для смотровой площадки с видом на кремлевский вал. Реконструированный Лыбедский бульвар завершится каменными пешеходными переходами к кремлю", — отметили в сюжете.
Работы планируют закончить в декабре.