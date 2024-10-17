Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
Сбт, 19
ЦБ USD 97.26 0.25 17/10
ЦБ EUR 106.08 0.4 17/10
Нал. USD 95.00 / 96.50 17/10 09:25
Нал. EUR 104.25 / 106.00 17/10 09:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 2024 14:33
2 546
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
13 629
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
36 420
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
24 637
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами
Уточняется, что силами ПВО было перехвачено шесть БПЛА над территорией Орловской области, еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и три — над Брянской областью.

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом, в четверг, 17 октября сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что силами ПВО было перехвачено шесть БПЛА над территорией Орловской области, еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и три — над Брянской областью.