Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами

Уточняется, что силами ПВО было перехвачено шесть БПЛА над территорией Орловской области, еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и три — над Брянской областью.

Средства ПВО за ночь уничтожили 13 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Об этом, в четверг, 17 октября сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что силами ПВО было перехвачено шесть БПЛА над территорией Орловской области, еще четыре украинских беспилотника над территорией Курской области и три — над Брянской областью.