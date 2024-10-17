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Состояние Михаила Ефремова резко ухудшилось
У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Актер с трудом дышит и почти не может разговаривать.

У Михаила Ефремова резко обострилась хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом в четверг 17 октября, сообщил Telegram-канал «SHOT».

Актер с трудом дышит и почти не может разговаривать.

По данным портала, 60-летнему заключенному для контроля состояния требуется ежедневно посещать врача, так как проблемы с легкими могут привести к дыхательной недостаточности, а также повышают риски развития сопутствующих заболеваний.

В колонии, где Ефремов отбывает срок, есть медчасть № 1, где работает 12 сотрудников, в том числе терапевт, инфекционист, фтизиатр, стоматолог, рентгенолог.

Защита Ефремова готовит документы для УДО, но артист из-за ухудшения состояния здоровья с адвокатами говорить не может. После освобождения ему потребуется полное обследование и регулярная помощь врачей.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов планировал служить танкистом в зоне СВО.

Напомним, Ефремову дали 7,5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб рязанец.