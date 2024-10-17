Рязанские танцоры заняли второе место на кубке «Динамо»

Участие в соревнованиях приняли 25 пар из 11 регионов. Рязанцы обошли пары из Астрахани, Перми, Севастополя и Москвы.

Рязанские танцоры заняли второе место на кубке «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования прошли 13 октября в Москве. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Грация» Никита Дегтев и Софья Царева стали серебряными призерами Кубка «Динамо» по танцевальному спорту.

Участие в соревнованиях приняли 25 пар из 11 регионов. Рязанцы обошли пары из Астрахани, Перми, Севастополя и Москвы.