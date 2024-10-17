Рязанская полиция обратилась к жителям для поиска свидетелей двух ДТП

В результате одной из аварий скончался пенсионер.

Рязанская полиция обратилась к жителям для поиска свидетелей двух ДТП. Об этом в четверг, 17 октября, сообщило УМВД по региону.

Первая авария случилась 21 сентября 2022 года примерно в 08:40 на 432-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. Там столкнулись «Ниссан Кашкай» под управлением 36-летнего рязанца и «ВАЗ-21104», за рулем которого был 70-летний житель Клепиковского района.

В результате происшествия водителя отечественного авто с травмами госпитализировали в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Второй инцидент произошел 18 июня 2023 года примерно в 11:20 на 553-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском районе. На дороге врезались «Ниссан Кашкай» под управлением 70-летнего рязанца и «Лада Калина», которой управлял 21-летний житель областного центра.

В результате происшествия пострадали оба водителя, а также пассажиры иномарки в возрасте 63-х и 64-ти лет.

Свидетелей попросили обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1 или по телефону (4912) 44-46-08.