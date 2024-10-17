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Рязанская область заняла 7 место в рейтинге регионов по объему мусора
В 2023 году на одного рязанца пришлось 460,2 кг ТКО.

Рязанская область заняла 7 место в рейтинге регионов по объему мусора в пересчете на одного жителя. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году на одного рязанца пришлось 460,2 кг ТКО.

В среднем по стране житель оставляет после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1% или на 9,7 кг больше, чем годом ранее.

Наибольший объем коммунальных отходов закономерно производят самые густонаселенные регионы. Максимальный удельный вес мусора пришелся на Москву, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Татарстан и Свердловскую область.