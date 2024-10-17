Рязанцы смогут увидеть «кровавое Суперлуние» 17 октября

В октябрьское полнолуние Луна будет на самом близком расстоянии от нашей планеты и покажется на 30 процентов ярче и на 15 процентов больше.

Рязанцы смогут увидеть «кровавое Суперлуние» 17 октября. Об этом сообщает астроном Московского планетария Людмила Кошман, пишет РИА Новости.

Отмечается, что взойдет так называемая охотничья Луна. Это осеннее явление еще называют «кровавым суперлунием» из-за оттенка, который приобретает спутник Земли.

В октябрьское полнолуние он будет на самом близком расстоянии от нашей планеты и покажется на 30 процентов ярче и на 15 процентов больше, чем в самой дальней точке своей орбиты от Земли.

Астрономы напоминают, что наиболее эффектное зрелище можно наблюдать сразу после заката Солнца, когда Луна только восходит. В эти моменты из-за преломления света она может приобретать оранжевый или даже красноватый оттенок.

Кроме того, в полнолуние лучше смотреть невооруженным глазом.