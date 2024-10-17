Рязанцев предупредили о фальсифицированной продукции под брендом «Печкино»

Рязанцев просят сообщать в региональный Роспотребнадзор, если они найдут на прилавках продукцию данной компании.

Рязанцев предупредили о фальсифицированной продукции под брендом «Печкино». Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что на территории РФ в обороте нашли кондитерские изделия производства ООО «Печкино», которое зарегистрировано в Ульяновске, на 14-м Инженерном проезде в доме № 13.

По данным Роспотребнадзора, предприятия по указанному адресу нет, там находится многоквартирный дом.

Рязанцев просят сообщать в региональный Роспотребнадзор, если они найдут на прилавках продукцию данной компании.