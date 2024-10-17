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Россиянам рассказали о новом способе мошенничества
Аферисты обманывают граждан с использованием судебных повесток.

Россиянам рассказали о новом способе мошенничества. Об этом пишет Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Аферисты выбирают в свои жертвы тех, у кого есть действующие судебные разбирательства. В разговоре они представляются помощниками судей и сообщают, что гражданину необходимо получить через сервис Госуслуг либо уведомление о дате судебного заседания, либо документы, которые судья просит взять с собой на заседание. Для подтверждения согласия злоумышленники просят сообщить код из смс.

Таким способом мошенники могут получить доступ к учетной записи «Госуслуг».