Роспотребнадзор: случаи гриппа в Рязанской области пока не регистрируются
В сентябре 2024 года в регионе отмечался подъем заболеваемости ОРВИ, но ситуация стабилизировалась.
Случаи гриппа в Рязанской области пока не регистрируются. Об этом ЦУРу сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова.
По ее словам, в сентябре 2024 года в регионе отмечался подъем заболеваемости ОРВИ, но ситуация стабилизировалась. У пациентов регистрировался и коронавирус.
Напомним, за неделю в Рязанской области почти 250 человек заболели коронавирусом.