Роспотребнадзор: случаи гриппа в Рязанской области пока не регистрируются

В сентябре 2024 года в регионе отмечался подъем заболеваемости ОРВИ, но ситуация стабилизировалась.

Случаи гриппа в Рязанской области пока не регистрируются. Об этом ЦУРу сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Котова.

По ее словам, в сентябре 2024 года в регионе отмечался подъем заболеваемости ОРВИ, но ситуация стабилизировалась. У пациентов регистрировался и коронавирус.

Напомним, за неделю в Рязанской области почти 250 человек заболели коронавирусом.