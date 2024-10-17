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Работник Скопинского ММЦ добился получения специальной социальной выплаты
Судебный процесс длился четыре заседания.

После длительного судебного процесса фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории стационара Скопинского ММЦ при содействии Профсоюза отстоял свое право на получение специальной социальной выплаты.

Работник не был включен в списки получателей суммы по Постановлению Правительства РФ № 2568, так как его должность относится к стационарному подразделению. Лаборант обратился в областную организацию Профсоюза работников здравоохранения РФ за помощью.

Составление иска, сбор доказательной базы, подготовку иных документов и представительство в суде осуществлял правовой инспектор областной организации Профсоюза. Иск содержал требование связать получение выплат с видом оказания медицинской помощи, а не с рабочим местом работника и признать право на получение выплаты фельдшером как средним медицинским персоналом, работающим с врачами, а также оказывающим первичную медико-санитарную помощь, включая проведение исследований.

Судебный процесс длился четыре заседания. Рассмотрев все представленные доказательства и обоснования, суд признал право работника на получение специальной социальной выплаты и обязал включить фельдшера-лаборанта в список работников, имеющих право на получение выплаты начиная с 1 января 2023 года. Экономическая эффективность по данному делу составила более 300 000 рублей.

Аналогичное дело в прошлом месяце было выиграно при содействии профсоюзного инспектора труда в Сасовском межрайонном медицинском центре: работники диагностического отделения стационара учреждения оказывали первичную медико-санитарную помощь стационарным и амбулаторным больным и были лишены специальной социальной выплаты. По этим делам экономическая эффективность составила более 500 000 рублей.

Отмечается, что в судебной практике это первые дела, когда медработникам стационара в межрайонных медицинских центрах назначена специальная социальная выплата.

Узнать больше о правах работников медицинских организаций можно на сайте областной организации Профсоюза.