Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест
Срок содержания под стражей продлили до 30 ноября.
Басманный суд Москвы продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики* в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости в четверг, 17 октября.
Срок содержания под стражей Руслану Сидики* продили до 30 ноября.
Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.
Напомним, по уголовному делу рязанского подрывника Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.
*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.