Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью продлили арест

Срок содержания под стражей продлили до 30 ноября.

Басманный суд Москвы продлил арест гражданину России и Италии Руслану Сидики* в рамках дела о подрыве железной дороги под Рязанью по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости в четверг, 17 октября.

Срок содержания под стражей Руслану Сидики* продили до 30 ноября.

Отмечается, что судебное заседание прошло в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.

Напомним, по уголовному делу рязанского подрывника Руслана Сидики* допросили 15 свидетелей. Все новости по теме можно прочитать в нашем сюжете.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.