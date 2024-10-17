Новым заместителем прокурора Рязанской области стал Александр Качуренко

Напомним, бывший заместитель прокурора региона Алексей Дикарев покинул свой пост 3 июня.

Новым заместителем прокурора Рязанской области стал Александр Качуренко. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В четверг, 17 октября, приказом генерального прокурора Российской Федерации на должность заместителя прокурора Рязанской области назначен старший советник юстиции Александр Качуренко.

Мужчина родился в 1984 году в Волгограде. В 2006 году окончил юридический факультет Волгоградского государственного университета и стал помощником прокурора Иловлинского района Волгоградской области.

Позже занимал должности помощника прокурора, заместителя прокурора, Волгоградского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. С 2021 года по октябрь 2024 года был прокурором Дзержинского района Волгограда.

Напомним, бывший заместитель прокурора региона Алексей Дикарев покинул свой пост 3 июня.