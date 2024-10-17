На участке трассы М-5 в Рязанской области установят освещение

Речь идет об участке трассы около Ибредского сельского поселения в Шиловском районе.

На 289-м километре трассы М-5 в Рязанской области установят освещение. Начальная цена работ в тендере на госзакупках — 23 миллиона 272 тысячи 605 рублей.

Речь идет об участке трассы около Ибредского сельского поселения в Шиловском районе.

Согласно документации, осветительными приборами станут энергосберегающие светодиодные светильники.

Как написано в документах, работы начнут 1 апреля 2025 и закончат 15 сентября. Заказчик — «Поволжуправтодор».

Фото — скриншот сервиса «Яндекс-карты»