На убойных пунктах в Рязанской области нашли многочисленные нарушения

Управление Россельхознадзора проверило семь организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птицы на территории Сасовского, Старожиловского, Рыбновского, Рязанского районов, Касимова.

На убойных пунктах в Рязанской области нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Отмечается, что управление Россельхознадзора проверило семь организаций, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птицы на территории Сасовского, Старожиловского, Рыбновского, Рязанского районов, Касимова.

Отмечается, что во время проверки нашли многочисленные нарушения требований ветеринарного законодательства, сбора и утилизации биологических отходов, а также технических регламентов. Так, например, на некоторых предприятиях продукция убоя не подвергалась лабораторным исследованиям в полном объеме, в процессе убоя использовалось ржавое оборудование и инвентарь и т. д.

Россельхознадзор составил в отношении организаций-нарушителей административные материалы, назначил штрафы на общую сумму более 350 тысяч рублей и выдал предписания устранить нарушения.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора