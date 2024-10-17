Мэрия: количество домов без отопления в Рязани сократилось до 48

16 октября в мэрии сообщали, что в Рязани 87 многоквартирных домов полностью или частично остались без отопления.

Количество домов без отопления в Рязани сократилось до 48. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На 17 часов 17 октября, в Рязани остается 48 многоквартирных домов, у которых отопление отключено частично или полностью. По 38 объектам продолжают работать подрядчики регионального Фонда капитального ремонта по замене внутридомовых систем теплоснабжения», — отметили в мэрии.

Там также подчеркнули, что еще в 10 домах управляющие компании устраняют утечки, порывы, завоздушенность системы теплоснабжения.

Ранее ситуацию с отоплением в городе обсудили депутаты рязоблдумы. Также на проблему обратил внимание губернатор Павел Малков. 16 октября в мэрии сообщали, что в Рязани 87 многоквартирных домов полностью или частично остались без отопления.