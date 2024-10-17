Медведев обозначил приоритеты «Единой России» в регионах перед выборами в Госдуму

Как сообщает сайт ER.ru, председатель партии провел встречу с руководителями региональных исполкомов.

Задачам по подготовке к выборам 2025 и 2026 годов и укреплению партийной системы «Единой России» была посвящена встреча Дмитрия Медведева и руководителей региональных исполкомов партии. Открывая ее, председатель «Единой России» подчеркнул, что партия по итогам прошедшей избирательной кампании укрепила электоральные позиции, а общество показало консолидацию вокруг Президента.

«Останавливаться на достигнутом нельзя. Это не фигура речи. Впереди — кампания 2025 года и подготовка к выборам в Госдуму 2026 года. Уверен, что мы и там, и там выступим достойно», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для этого необходимо более активно работать с избирателями. «Единой России» предстоит также закреплять свои позиции в регионах и муниципалитетах.

По словам Медведева, «Единая Россия» уже является лидером на многих направлениях. Это касается, в том числе, цифровизации, электоральных технологий, предварительного голосования.

Помимо этого, максимальной вовлеченности руководителей региональных исполкомов требуют и другие задачи. В частности, по достижению целей СВО.

«Руководители исполкомов „Единой России“ отвечают за сбор в регионах гуманитарной помощи за ее доставку в новые регионы нашей страны, обеспечение потребностей фронта, бойцов всем необходимым. Хочу искренне поблагодарить за эту работу. Ее нужно продолжить», — поручил председатель.

Еще одна задача — привлечение молодежи и гражданских активистов в партийную жизнь и обновление рядов «Единой России».

Особое внимание Медведев поручил уделять взаимодействию с первичными отделениями партии.

В заключение он отметил, что решение этих задач является важным при подготовке к избирательной кампании 2026 года.

«Времени остается немного. И нам нужно готовить хорошо мотивированных участников этой избирательной программы, чтобы предложить нашим избирателям отчетливый яркий образ будущего. Только таким образом, собственно, можно идти на выборы. „Единая Россия“ уже начала подготовку к думским выборам. Мы продолжим обсуждать наши дальнейшие действия на ближайшем Съезде партии, который запланирован на 14 декабря», — сообщил Дмитрий Медведев.

По словам врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, чтобы одержать победу, нужно задействовать все доступные инструменты: партпроекты, региональные советы сторонников, молодогвардейцев, общественные приемные, председателя партии, штабы общественной поддержки, наши фракции депутатов всех уровней. Он добавил, что в каждом регионе должна быть единая команда, работающая в полной координации с федеральным центром.