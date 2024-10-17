К концу октября на здании рязанской филармонии установят светодиодные экраны-афиши

Напомним, в августе рязанская филармония закрылась на ремонт.

К концу октября на здании рязанской филармонии установят светодиодные экраны-афиши. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Артем Никитин.

По его словам, в концертном зале областной филармонии завершили ремонт кровли, привели в порядок действующее штанкетное хозяйство. Также на сцене смонтировали установки автоматических подъемных механизмов, подготовлена проводка для новой системы акустики. Никитин отметил, что все сценическое пространство получило новое цветовое решение.

В начале ноября на фасаде здания установят светодиодные экраны-афиши. Отмечается, что аналогичные, передвижные светодиодные конструкции планируют приобрести и использовать в зале камерной музыки для расширения возможностей технического сопровождения постановок.

Напомним, в августе рязанская филармония закрылась на ремонт.