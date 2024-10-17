Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения для потребкредитов

Такую меру предлагают для борьбы с мошенничеством. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждения будет длиться четыре часа, для сумм выше — 48 часов.

Центробанк предложил ввести обязательный период охлаждения для потребкредитов. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую меру предлагают для борьбы с мошенничеством. Для сумм от 50 до 200 тысяч рублей период охлаждения будет длиться четыре часа, для сумм выше — 48 часов.

Отмечается, что период охлаждения не будет применяться к ипотеке, некоторым автокредитам и образовательным кредитам с госучастием.

Банки должны проверять заявки на признаки мошенничества и предупреждать заемщика. Если кредит выдан с нарушением антимошеннических норм, банк не сможет требовать исполнения обязательств.