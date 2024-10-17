Бойца СВО из Перми спустя год после смерти нашли в ростовском морге

Бойца СВО из Перми, который считался без вести пропавшим, спустя год после смерти нашли в ростовском морге. Об этом в четверг 17 октября, сообщили в группе «Плохие новости» ВКонтакте.

Историю рассказала сестра 29-летнего погибшего.

Вячеслав Зотев родился в деревне Залесной в Пермском крае. В 2023 году мужчину осудили за избиение. В августе того же года он заключил контракт и вступил в ряды ВС РФ. С осени 2023 года родственники потеряли с ним связь.

Спустя почти год, в июле 2024-го, родным сообщили, что Вячеслав погиб в ноябре 2023 года.

«В начале ноября Вячеслава тяжело ранило в голову. Его сразу же доставили в госпиталь поселка Нового Московской области. Он скончался спустя почти две недели — 18 ноября. Тело все это время лежало в морге Ростова, и мы смогли его забрать только сейчас», — рассказала сестра.

Погибшего бойца перевезли на родину и похоронили.