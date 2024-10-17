Bild: Украина может за несколько недель создать ядерное оружие

Украина в течение нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для использования против российской армии.

Украина может за несколько недель создать ядерное оружие для использования против армии России. Об сообщило издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника, который работает в сфере закупок оружия, пишет РИА «Новости» 17 октября.

«У нас есть материал, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — приводятся слова украинского чиновника.

Отмечается, что заявление прозвучало несколько месяцев назад на закрытом брифинге, где был корреспондент издания Bild.

Как сказал чиновник, такой сценарий рассматривают в качестве возможного, если после окончания текущего конфликта Украину не примут в НАТО, а со стороны армии РФ последуют новые действия.

По словам украинского представителя, Запад должен «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — о наших красных линиях».

Bild также сообщило, что готовность Киева к такому сценарию подтверждают слова президента Украины Владимира Зеленского. Отмечается, что на встрече с бывшим президентом США и кандидатом на этот пост Дональдом Трампом он сказал, что «либо у Украины будет ядерное оружие, и тогда оно станет нашей защитой, либо нам придется вступить в какой-то альянс». Зеленский тогда уточнил, что сейчас нет других эффективных альянсов, кроме НАТО.