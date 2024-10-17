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Белгородское УФСИН опровергло информацию об ухудшении здоровья Ефремова
Отмечается, что состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики.

УФСИН России по Белгородской области опровергло информацию об ухудшении здоровья Михаила Ефремова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что у осужденного Михаила Ефремова якобы ухудшилось состояние здоровья, не соответствует действительности. Состояние осужденного удовлетворительное, без отрицательной динамики. Он в полном объеме получает необходимую медицинскую помощь и находится под постоянным наблюдением врачей», — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал «SHOT» сообщил, что у Михаила Ефремова резко обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.