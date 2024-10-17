Автор инициативы налога на бездетность назвал «жмотами» не желающих платить

Он также пожаловался на ежедневные угрозы в свой адрес.

Автор инициативы налога на бездетность назвал «жмотами» не желающих платить 40 000 рублей государству. Об этом пишет группа «Плохие новости 18+" ВКонтакте со ссылкой на эфир телеканала «Спас».

Директор МФЭИ Алексей Зубец, который предложил соответствующий проект, пожаловался, что каждый день получает угрозы в свой адрес. Он считает, что его инициативу критикуют «прижимистые и жмотистые люди».