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85% рязанцев высказались против введения налога на бездетность
Женщины чаще мужчин выражают несогласие с инициативой.

85% рязанцев высказались против введения налога на бездетность. Такие данные следуют из исследования сервиса SuperJob.

Среди опрошенных 60% — однозначно против, 25% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (90% против 80%).

Горожане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (78%). Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (65%).

Подавляющее большинство бездетных респондентов не поддержали введение налога (94% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 96% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).