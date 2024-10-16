Жителя Рязанской области осудили за объявление на маркетплейсе

В одном из маркетплейсов житель Касимова разместил объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых использовались образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения.