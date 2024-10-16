Жителя Рязанской области осудили за объявление на маркетплейсе
В одном из маркетплейсов житель Касимова разместил объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых использовались образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения.
Жителя Рязанской области осудили за объявление на маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По данным следствия, в одном из маркетплейсов житель Касимова разместил объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых использовались образы православных святых с элементами, сходными с экстремистской символикой до степени смешения. Его задержали.
Отмечается, что оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
За оскорбление религиозных чувств верующих суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.