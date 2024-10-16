Жителей Рязанской области предупредили о взрывных работах на полигоне

С 17 по 25 октября на территории полигона в районе поселка Желтухинский Скопинского района будут производиться контролируемые взрывные работы. Работы пройдут с соблюдением всех правил безопасности с 9-00 до 16-00.